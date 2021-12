Moradores do Cabula fazem caminhada pela paz nesta segunda

Acompanhados por carro de som, moradores do bairro do Cabula e regiões vizinhas fizeram uma caminhada na tarde desta segunda-feira, 11, pedindo paz na capital baiana. O estopim foi a morte de Adinair da Silva Correia, de 40 anos, após ter sido baleada durante um tiroteio na Rua Silveira Martins, na última terça-feira, 5.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador, a caminhada saiu da Igreja Nossa Senhora Aprecida, em frente ao 19º Batalhão de Caçadores e terminou na Igreja Nossa Senhora do Resgate.

O trânsito no local ficou congestionado por conta da passeata. Neste momento, o engarrafamento continua por conta do fluxo do horário.

adblock ativo