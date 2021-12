Moradores do Bairro da Paz recebem escrituras

Cerca de 500 moradores do Bairro da Paz receberam, neste sábado, 14, títulos de posse de terrenos da prefeitura. A ação integra o programa de regularização fundiária Casa Legal, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil (Sindec).

A cerimônia, realizada na Escola Municipal Nova do Bairro da Paz, contou com a presença do prefeito ACM Neto e do titular da Sindec, Paulo Fontana.

A localidade foi uma das primeiras a serem beneficiadas pelo Casa Legal, com entrega de mil títulos de posse de terra em julho do ano passado. De acordo com a prefeitura, até o momento, 2.500 famílias já foram beneficiadas pelo programa no Bairro da Paz.

Conforme Renée Buzahr, coordenadora de Regularização Fundiária da Sindec, cerca de 15 mil famílias foram contempladas pelo programa, desde 2013.

Para participar do Casa Legal, é necessário atender a alguns pré-requisitos, como ter renda familiar de até seis salários mínimos e morar em terreno com até 250 m² que seja de propriedade do município.

