Moradores do Bairro da Paz protestam na seda do SSP

Um grupo de moradores do Bairro da Paz realizam protesto na manhã desta quinta-feira, 23, na avenida Paralela.

De acordo com a superintendência de Telecomunicações (Stelecom), cerca de 70 pessoas, todas de branco, caminham sentido o Centro Administrativo da Bahia (CAB). Eles pedem paz no bairro depois da morte de dois jovens no último domingo, 19.

Outras manifestações

Os moradores do bairro fizeram também uma outra manifestação na avenida Paralela na última segunda-feira, 20. O grupo chegou a atear fogo em objetos, atravessou dois coletivos na via e ocupou a pista no sentido aeroporto.

A Polícia Militar esteve no local e negociou a liberação da pista.

Caso

Na madrugada do último domingo, 19, um adolescente, identificado pelas iniciais R.O.M, 17 anos, e Michael de Jesus Silva, 21, foram rendidos por três pessoas a bordo de um veículo Peugeot, que os obrigaram a deitar no chão e atiraram.

Não há informações sobre a autoria e motivação do crime. O caso é investigado pela Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

