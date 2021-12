Moradores do Bairro da Paz acusam PMs de usar violência

Cerca de 50 pessoas interditaram, na tarde desta quarta-feira, 13, a Avenida Paralela, para protestar contra uma suposta agressão sofrida por um casal, na noite da terça, 12, durante uma ação policial no Bairro da Paz, em Salvador.

Segundo uma moradora que preferiu não se identificar, uma senhora de prenome Carmem e o marido, identificado como Jorge, tiveram a casa invadida por policiais e foram torturados por cerca de cinco horas.

"Irmã Carmem tinha acabado de chegar da igreja, por volta das 19h. Quatro policiais entraram na casa, trancaram a porta e começaram a torturá-los. Eles bateram muito nela, enfiaram a cabeça dela em uma bacia com água. Seu Jorge levou uma coronhada e desmaiou", contou outra moradora.

Ela disse que os PMs procuravam uma pessoa e queriam que o casal informasse onde ela estava. A reportagem apurou que a pessoa que os policiais buscavam era o filho do casal, de prenome Darlan. Ele teria envolvimento com o tráfico de drogas no bairro. A população não confirmou esta informação.

Diálogo

No protesto, os moradores exigiram providências sobre as ações policiais. Eles informaram que policiais do Serviço de Missões Especiais da 15ª CIPM (Itapuã), do Pelotão de Emprego Tático Operacional da 15ª CIPM, da Rondesp Central e da Base Comunitária do Bairro da Paz participaram da ação.

O comandante da Base Comunitária, capitão Henrique Alves, dialogou com os moradores, anotou reivindicações e pediu que registrassem ocorrência.

Ele disse não saber do envolvimento de PMs da base na ação. "Estou aqui há quase quatro anos e essa não é a orientação dada aos policiais. É preciso que eles [moradores] procurem a Corregedoria e a Ouvidoria para registrar ocorrência. Mas, desde já, vou averiguar".

Em nota, a assessoria da PM informou que "a corporação disponibiliza o telefone da Ouvidoria para a recepção de tais manifestações e a promoção das necessárias apurações (0800 284 0011)".

adblock ativo