Moradores dizem que obra de hotel expôs esgoto

Moradores da 2ª Travessa Lacerda, no Cabula, reclamam dos prejuízos causados pelo vazamento de um esgoto no local. Segundo eles, uma obra no sistema, feita por conta própria pelo Hotel Extasy há três semanas, teria provocado o problema.

"A tubulação do hotel passava aqui. Eles conversaram com um ou dois moradores da rua e, há três semanas, fizeram aqui uma tubulação independente", conta o morador Flávio Carlos Souza.

Ele afirma que um grupo de moradores foi até o hotel conversar sobre o vazamento, mas não houve acordo sobre o assunto. "O interesse deles era isolar o esgoto", diz Flávio.

A reportagem procurou a administração do estabelecimento, localizado na rua principal, Estrada das Barreiras, na tarde desta segunda, 25, mas foi informada pela recepcionista, de prenome Tamires, que não havia ninguém da administração no local.

Os moradores entraram em contato com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). De acordo com a moradora Jacy Pereira Santos, os funcionários da empresa disseram que o problema se deve a uma fissura na manilha, o que tornaria o vazamento de responsabilidade da prefeitura.

"A gente tem ligado para o número 156, como o pessoal da Embasa nos orientou, mas só dá ocupado", reclama Jacy.

Transtornos

Os residentes da 2ª Travessa dizem que o esgoto vem causando transtornos há cerca de cinco anos, quando o hotel foi inaugurado. Eles afirmam que objetos como calcinhas, sabonetes e camisinhas costumavam chegar nas casas através da tubulação.

Mas desde que a obra foi feita, cerca de um terço da rua, que mede 40 metros, foi tomado pelo esgoto, causando prejuízos que vão além do mau cheiro.

A dona de casa Jovenil Dias diz que o marido, de 64 anos, que tem doenças nos rins e no coração, sofre com o odor forte do esgoto, instalado a poucos metro do imóvel deles. "Somos moradores antigos daqui. Estamos sofrendo muito", diz Jovenil.

Segundo os moradores, o vazamento tem reduzido o volume de água na Travessa, o que tem atrapalhado a realização de tarefas domésticas.

Proprietário da casa de número 36, em frente ao esgoto aberto, o motorista Cid Oliveira queixa-se de que o problema vem espantando os possíveis inquilinos do primeiro andar do imóvel. "Só que eu vi, três pessoas vieram aqui, mas o mau cheiro e o buraco espantaram eles", disse.

A Embasa, por meio de nota da assessoria, informou que o vazamento foi ocasionado por uma obstrução na rede de drenagem de água pluvial. Técnicos da Embasa estiveram no local e efetuaram o desentupimento na referida rede".

A empresa esclareceu ainda que "não há possibilidade de haver relação entre a situação relatada e o fornecimento de água no local".

