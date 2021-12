Moradores denunciam desmatamento e construção de via exclusiva no Cidade Jardim

Moradores denunciam a derrubada de uma área vegetal para construção de um loteamento pela empresa Villas Construtora, no bairro Cidade Jardim. Segundo informações de moradores, a obra, iniciada no dia 30 de dezembro, além de causar a derrubada da última área verde do bairro, irá reduzir a mobilidade dos moradores, que tem apenas cinco ruas, já que a empresa está querendo construir uma via exclusiva de acesso ao loteamento dentro do bairro, que antes era pelo Candeal.

De acordo com a presidente da Associação do Cidade Jardim, Sintia Borges, informou que a área verde era destinada a construção de uma praça pela Prefeitura, mas que nunca chegou a ser realizada. Os moradores ainda solicitam que a Prefeitura embargue a obra.

Moradora do bairro há 25 anos e ex-vice-presidente da Associação de Moradores do Cidade Jardim, Kátia D'el Rey informou em contato com o portal A Tarde que desde o final do ano de 2013, os moradores enfrentam problemas com a empresa Villas Construtora Ltda após a derrubada da área de preservação permanente do bairro e do tamponamento de um rio que corria entre o bairro e o Candeal.

Ela informou que após o tamponamento do rio, um buraco enorme abriu no local em abril de 2014, causando enormes prejuízos à comunidade que na época solicitou serviço de órgãos como a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Crea) e Codesal.

Kátia também contou que não haveria necessidade da construção de uma via de acesso exclusivo para o loteamento já que o local apresenta uma rua de principal acesso. Com as obras, muitas famílias estão sitiadas e encontram dificuldade para acessar suas próprias casas.

Neste sábado, 26, moradores da região realizam uma manifestação às 9h pelo bairro contra a realização da obra.

Explicação

Em nota, a empresa Villas Construtora Ltda. informou que o empreendimento possui alvará de construção desde 2003 tendo contrato renovado em 2018. “ A Villas Construtora informa que o Loteamento Reserva Cidade Jardim será implantado em terreno de 42.349,25 m2, com área comercializável de 26.693,40 m2. Os projetos foram iniciados em 1996 e o empreendimento possui Alvará de Construção desde 2003, tendo sua última renovação ocorrido em 26/04/2018. Além disso, possui todas as licenças e registros necessários e exigidos pela legislação.

O Loteamento Reserva Cidade Jardim foi aprovado por Decreto Municipal, tendo em vigência Licença Ambiental, Licença de Supressão e Registro no Cartório de Imóveis com doação de todas as áreas públicas. A empresa assinala ainda que todas as condicionantes ambientais exigidas nas licenças vêm sendo cumpridas e não há nenhuma irregularidade na obra. Destaca que o projeto prevê a requalificação de áreas verdes na região, inclusive já solicitou autorização à SEDUR para a construção de uma praça. A Villas Construtora se põe à disposição da Associação de Moradores do Cidade Jardim e comunidade do entorno para sanar qualquer dúvida a respeito do projeto “.

