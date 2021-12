Moradores denunciam corte de árvores na região da av. Tancredo Neves

Os moradores da rua Alceu Amoroso Lima, da região do Av Tancredo Neves, foram surpreendidos mais uma vez com o corte de árvores em um terreno no local, ocorrido na manhã deste sábado, 23, e denunciaram a situação ao Portal A TARDE.

De acordo com José Sandes Filho, síndico de um edifício próximo ao terreno, os moradores tentaram impedir a ação, mas foram ameaçados. "Nenhum órgão público nos socorreu. Os moradores tentaram impedir mas foram contidos por seguranças armados" disse.

José alega que muitas árvores já foram derrubadas e, segundo ele, isso está ocorrendo para a construção de um estacionamento. "Talvez um dia, o prefeito ACM Neto entenda que a ganância e a falta de respeito com o meio ambiente trará consequências danosas para a cidade. Apesar de pedidos de todas as formas, ele mandou derrubar as árvores onde fica meu prédio, em frente ao Salvador Shopping, para construir estacionamentos", ressalta.

Síndico informa que o corte de árvores é feito para a construção de um estacionamento

O corte de cinco árvores - quatro mangueiras e uma munguba - foi autorizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur). Entretanto, de acordo com o documento do órgão, haverá uma compensação com o plantio de 35 árvores. Além disto, o síndico alega que existem algumas ressalvas em relação à retirada da vegetação, segundo o mesmo documento. Um dos impedimentos é a presença de ninhos nas árvores. "Pássaros e vários animais silvestres foram mortos. Havia ninhos e micos que moravam nas mangueiras", diz ele.

Documento da Sedur traz ressalvas em relação à retirada da vegetação

Por meio de sua assessoria de imprensa, a Sedur informou que o documento que autoriza o corte das árvores foi feito por técnicos do órgão, com base no Decreto Municipal nº 29.921/2018, que regulamenta a Política Municipal de Meio Ambiente. Além disto, uma equipe será enviada ao local para verificar se a supressão das árvores foi realizada de acordo com a autorização expedida para a empresa.

O Portal A TARDE tentou contato por telefone com a empresa responsável pelo terreno, mas não obteve êxito.

