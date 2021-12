Moradores de Vila Canária protestam contra obra inacabada da prefeitura

Moradores do bairro de Vila Canária, em Salvador, realizaram protesto, na manhã desta quarta-feira, 27, em reclamação contra uma obra inacabada da prefeitura na Rua Lindolfo Barbosa. Os populares bloquearam a entrada do bairro de Castelo Branco, onde fizeram suas reivindicações e liberaram o trânsito logo em seguida.

De acordo com o líder comunitário de Vila Canária, Antônio César França, a obra de pavimentação e encosta da rua com recursos do Governo Federal está paralisada desde o dia 26 de abril. "Eles não terminaram a obra e deixaram a rua com buracos e o esgoto a céu aberto", denuncia.

Ainda segundo França, além dos riscos de doenças, com a obra inacabada os moradores do bairro têm dificuldades para ter acesso a serviços de direito do cidadão. "Com a pista do jeito que está não é possível a entrada de veículos e quando precisamos de atendimento médico o Samu não consegue ter acesso à rua. Além disso, quando chove fica tudo alagado e os ratos acabam se misturando com as crianças", reclama.

Em resposta à mobilização dos populares, a assessoria de imprensa da Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop) não informou os motivos da paralisação dos trabalhos, mas garantiu que as máquinas utilizadas no serviço estarão de volta ao local ainda nesta tarde e a obra será retomada a partir da manhã desta quinta-feira, 28.

Encosta - Além desta obra, os moradores reclamaram contra a lentidão na conclusão de outra obra em Vila Canária. Segundo Antônio César França, os trabalhos de conclusão de outra encosta, iniciada também em abril, no bairro, seguem sem ser finalizados. De acordo com o líder comunitário, no local ocorreu um deslizamento de terra no dia 14 de abril deste ano matando duas crianças, uma de dois e outra de seis anos. "Apenas três a quatro trabalhadores participam da obra, o que faz com que a construção seja lenta", conclui.

* Com redação de Yuri Barreto / A Tarde On Line

