Moradores de Salvador podem substituir geladeira por R$120

Os moradores de Salvador podem substituir o refrigerador precário por um novo, através do projeto Nova Geladeira, criado pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba). Os Interessados pagam R$ 120,00 ou R$ 160,00, a depender do modelo escolhido, à vista ou em 10 vezes sem juros nas lojas Insinuante participantes, a partir desta terça-feira, 25.



De acordo com a Coelba, podem participar do projeto clientes de comunidades populares com média dos três maiores consumos de energia elétrica dos últimos doze meses acima de 80kWh/mês. Além disso, devem possuir Número de Identificação Social (NIS) ou procurar os postos da prefeitura instalados nas agências da Coelba, localizadas na Praça da Sé, Liberdade, Periperi, Itapuã e Pirajá para inscrição no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (Cadúnico).



O objetivo do projeto é promover o consumo eficiente de energia e incentivar moradores de comunidades populares a se cadastrarem no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal para obtenção da Tarifa Social de Energia Elétrica, benefício do Governo Federal que concede até 65% de desconto na conta de energia.

Os clientes interessados que atenderem aos critérios deverão preencher e depositar a ficha de inscrição nas urnas do projeto Nova Geladeira instaladas nas nove lojas da rede Insinuante ou nas Agências Coelba. Após avaliação e aprovação do cadastro, o cliente será contatado e informado sobre documentos necessários e agendamento de uma visita técnica para troca do refrigerador.

