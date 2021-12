Moradores de Salvador aguardam recapeamento asfáltico

A menos de um quilômetro da estrada do Matadouro, em Águas Claras - uma das vias que irão passar pelo processo de recapeamento asfáltico -, está a rua São José, localizada no mesmo bairro.

Por conta da total destruição do asfalto, as tubulações de água e esgoto do local estão aparentes e danificadas. Algumas já apresentam vazamentos.

De acordo com relato de moradores, o asfalto da rua não passa por reparos há cerca de 20 anos. "Já denunciamos o problema muitas vezes para os órgãos da prefeitura. Na época de chuvas, a situação é pior", contou o aposentado Antônio Maurício, 65.

Os moradores esperam que a rua seja uma das contempladas pelo processo de recapeamento, que, segundo o secretário Paulo Fontana, deve incluir, no próximo ano, as demais ruas da cidade.

Melhorias

Já para os moradores das vias contempladas pelo recapeamento, o clima é de comemoração. Na rua Lourival Costa, transversal da estrada do Matadouro, em Águas Claras, o asfalto já deu lugar ao barro que delineava a pista.

Morador da região, o microempresário Luís Cláudio Oliveira, 59, acredita que, finalmente, poderá reduzir os custos com diversos reparos no seu carro.

"Sequer consigo contabilizar o quanto já gastei com troca de pneus e outros reparos que foram necessários por conta dos inúmeros buracos da rua. Espero não ter mais esse tipo de problema depois que a obra for concluída", disse.

