Moradores de rua resistem a sair da praça do Campo Grande

A prefeitura realizou, na sexta-feira, 12, ação de abordagem a moradores de rua na Praça Dois de Julho, no Campo Grande. A operação se restringiu apenas à região, que, segundo levantamento da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), serve como "moradia fixa" a cerca de 16 pessoas em situação de rua.

As demais praças e largos da cidade, que as mais de 3,5 mil pessoas utilizam como abrigo, ficarão de fora da operação.

De acordo com o secretário da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), Maurício Trindade, a ação faz parte do projeto de requalificação da praça e só poderá ser estendido a outras áreas da cidade caso a prefeitura seja provocada pelos moradores da região.

"A prefeitura, hoje, não tem dinheiro nem funcionários suficientes para fiscalizar todas as praças. A ação só pode ser realizada em outros locais caso os moradores denunciem à prefeitura por meio de uma comissão", afirmou.

Segundo o secretário, as intervenções podem acontecer, ainda, caso alguma empresa privada queira "adotar" a praça, como no caso do Campo Grande.

"A adoção da Praça da Piedade está em processo de negociação. A Ordem dos Advogados da Bahia (OAB) já demonstrou interesse. Já no Passeio Público, há uma lista de 30 empresas interessadas. Isso tudo está em fase de avaliação", disse.

Operação

De acordo com a Semps, a operação visa encaminhar as pessoas em situação de rua aos serviços socioassistenciais oferecidos pelos órgão. "O objetivo não é retirar o morador à força, mas orientar que ali é um espaço público onde não se deve dormir nem depredar", afirmou.

Para iniciar a ação, funcionários da Semps contaram com a ajuda da Guarda Municipal e de agentes de combate às drogas. Dos oito moradores de rua que estavam na Praça do Campo Grande no momento da ação, apenas uma aceitou ser encaminhada ao Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP).

Grávida de cerca de seis meses, a moradora de rua Tatiane nasceu em Jequié e veio a Salvador, há cerca de três anos, por conta de uma promessa de emprego. Rejeitada pela patroa, Tatiane, que não tem amigos nem conhecidos na capital, teve como única opção morar na rua. "Foi na rua que eu conheci o crack. Hoje, quero me recuperar para poder reencontrar minha família no interior", contou.

Depredação

Embora não tenha agradado à população em situação de rua, a ação foi aplaudida por moradores da região do Campo Grande, que atribuem a esta população a depredação do local.

De acordo com a moradora Lourdes Braga, durante todo o dia, os moradores tomam banho nas fontes, dormem nos bancos e acabam danificando equipamentos com a urina. "Eles transformam a praça em bagunça. Dormem, comem, sujam o lugar e fazem as necessidades fisiológicas nos nossos jardins", contou.

Três horas após a operação da prefeitura, a equipe de reportagem flagrou a volta de um dos moradores de rua à praça.

adblock ativo