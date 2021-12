Moradores de rua colocam fogo em casarão na Ladeira da Montanha

Um casarão pegou fogo na manhã desta terça-feira, 20, na Ladeira da Montanha, em Salvador. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. Ninguém ficou ferido.

De acordo com os bombeiros, o incêndio foi provocado por um casal de moradores de rua que dormia no local. Eles colocaram fogo no mato que tinha dentro do imóvel, alegando que havia incidência de escorpiões no casarão. Mas as chamas se alastraram e eles não conseguiram controlar.

O imóvel é antigo e está com as paredes escoradas para evitar desabamento. Não há informações se o fogo afetou a estrutura do local.

adblock ativo