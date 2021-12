Moradores de prédio no Itaigara devem retornar nesta quarta

Os moradores do prédio de quatro andares no Itaigara - interditado após um deslizamento de terra e o desabamento de um muro na terça-feira, 30 - devem retornar às suas casas ainda nesta quarta-feira, 1º.

As pessoas tiveram de evacuar o prédio apesar da construção não ter sido condenada pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).

O órgão aguarda o envio, pela construtora, de um documento que comprova a regularidade do edifício, segundo as normas técnicas, para liberar a entrada dos habitantes.

Por meio de nota, a Codesal informou que a decisão de evacuar o prédio foi tomada após reunião com o administrador e os condôminos. "O edifício não apresenta problemas como rachaduras e não está condenado, porém, de acordo com o profissional, a medida preventiva vai durar até que o administrador apresente os projetos e a declaração do construtor de que o imóvel foi feito como projetado e em conformidade com as normas técnicas. O que deverá acontecer nesta quarta-feira".

O incidente aconteceu por volta das 14h30. Três carros que estavam em um estacionamento particular na avenida ACM, que fica ao lado do prédio, foram soterrados. Uma equipe do Corpo de Bombeiros e viaturas da 13ª Companhia Independente de Polícia Militar estiveram no local para prestar atendimento, mas não houve feridos.

