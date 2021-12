Moradores de prédio interditado podem voltar na segunda

Os moradores do edifício Residencial Priscila Prado, no Itaigara, que foram obrigados a deixar o imóvel (por medida de segurança) - após um deslizamento de terra na área do fundo do prédio, na última terça-feira -, poderão retornar aos apartamentos na próxima segunda-feira, 6.

A Clínica de Atendimento à Mulher (CAM), no mesmo bairro, responsável pelo estacionamento onde ocorreu o deslizamento, já deu início as obras de estabilização do local. A obra está prevista para ser concluída neste domingo, 5, segundo a assessoria de imprensa da clínica.

Dessa forma, de acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), quando for concluída, os responsáveis terão que entregar um documento ao órgão, explicando como a obra foi executada. Após isso, os técnicos da Codesal irão avaliar o documento e decidir se os moradores podem ou não retornar para o imóvel.

Ressarcimento

A assessoria da Codesal ressaltou que o Residencial não apresenta nenhuma patologia como rachaduras e não está condenado. E que a evacuação do prédio ocorreu por medidas de segurança. Os moradores estão hospedados no Hotel Fiesta, no Itaigara, desde a última terça, e tiveram as diárias renovadas nesta sexta-feira, 3, por mais 48 horas, pela CAM.

Com o deslizamento, três carros que estavam no estacionamento foram danificados. A assessoria da CAM informou que todos os prejuízos estão sendo pagos aos proprietários.

