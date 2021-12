Moradores de Piatã e Bairro da Paz receberão novas creches

O Prefeito ACM Neto assinou, nesta terça-feira, 17, em um dos canteiros de obras, no Jardim Placaford, a ordem de serviço para construção de duas novas unidades de creches e pré-escolas para os moradores de Piatã e Bairro da Paz do programa Primeiro Passo.

As unidades contam com 405 vagas para crianças de 0 a 5 anos. Para as crianças de até 3 anos, as unidades vão funcionar em tempo integral. As crianças de 0 a 3 anos terão direito a até cinco refeições por dia nas creches.

As creches e pré-escolas do Primeiro Passo levarão seis meses para serem construídas. A unidade de Piatã, que já estÁ em andamento, está sendo levantada na Rua Desembargador João Azevedo Cavalcante e terá dois pavimentos, com o total de 783 m² de área construída. No Bairro da Paz, a creche será construída na Rua Rafael Pastore Neto.

Serão construídas no total, 31 estruturas padronizadas, compostas por 10 salas de aula, brinquedoteca e biblioteca, refeitório, área de lazer e acessibilidade, dentre outros locais. Piatã e Bairro da Paz são as 17ª e 18ª da lista. O recurso é de R$ 100 milhões, gerados por conta da cobrança dos estacionamentos dos shoppings centers. O terreno usado na construção pertence à prefeitura.

