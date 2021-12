Moradores de Pero Vaz queimam pneus em protesto

Cerda de 150 moradores do bairro de Pero Vaz realizam um protesto na tarde desta terça-feira, 14, para reivindicar a transferência do jovem Edmundo Brás de Carvalho Filho, de 21 anos, que está internado no Hospital Ernesto Simões desde que foi atingido por um tiro, no último sábado, 11.

O grupo queimou pneus e bloqueou a Rua Direta do bairro, impedindo a passagem dos motoristas.

Segundo informações dos manifestantes, Edmundo foi baleado nas costas enquanto trafegava em sua moto pela rua Virgílio Gonçalves. Ele foi encaminhado para o Ernesto Simões em estado grave, e necessita de transferência.

Uma viatura da Polícia Militar está no local para negociar o fim da manifestação.

