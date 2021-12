Moradores de Pernambués protestam contra mudança de trânsito

O protesto de moradores de Pernambués por causa da alteração no tráfego da Rua Tomaz Gonzaga travou o trânsito de veículos no início da noite de sexta-feira, 17, nas duas pistas da Avenida Paralela. Por mais de duas horas, nenhum veículo saía do lugar até que a Tomaz Gonzaga voltou a ser liberada para o tráfego em mão dupla. A manifestação começou por volta das 18h e terminou às 20h.

O secretário municipal de Transporte e Infraestrutura, Euvaldo Jorge disse ter determinado a retirada das barreiras colocadas no acesso à Tomaz Gonzaga ao ver a dimensão do transtorno causado pelo protesto. Milhares de pessoas em carros e ônibus não podiam passar por causa da queima de pneus, madeira e até mesmo de lixo pelos manifestantes na altura da concessionária Grande Bahia. “Vi que não tinha outra atitude a tomar senão liberar a pista até nova negociação”, disse.

Os protestos começaram ainda pela manhã, no mesmo local. Os manifestantes retiraram as placas de concreto que impediam a entrada na ladeira pela Paralela e policiais da 1ª CIPM foram acionados por agentes da Transalvador que estavam no local. Não houve confronto.

De acordo com o presidente da Associação Comunitária 1º de Maio, Samuel Andrade, a medida foi tomada pela Transalvador por causa dos congestionamentos na região formados por carros estacionados nas calçadas. “O que precisa ser feito pra diminuir engarrafamento é consertar o asfalto, botar agente para coibir o estacionamento em local proibido. Já não temos segurança, e impedem e atrapalham ainda que a polícia chegue aqui mais rápido, retardando a segurança pública. È preciso conversar e fazer uma ação preventiva”, afirmou.

A Transalvador proibiu, no último domingo, a subida de carros na ladeira, fazendo com que moradores tivessem que percorrer mais até dois quilômetros para chegar em suas residências no bairro, por meio da Avenida Hilda (Madeireira Brotas) e Jardim Brasília, ao lado do Detran.



De acordo com o secretário municipal de Transporte e Infraestrutura, Euvaldo Jorge, o fechamento se deu por causa de reclamações constantes a rádios de motoristas que transitavam pelo local. “Nosso técnico analisou a medida e a melhor maneira encontrada foi fazer uma mão única”, informou.

