Moradores de Pernambués protestam contra morte de jovem

Cerca de 25 pessoas interditaram, na manhã e na noite desta terça-feira, 19, um trecho da Avenida Paralela - próximo à entrada de Pernambués -, para protestar contra a morte do ajudante de pedreiro Jamerson Santos de Jesus, 23. O rapaz foi executado com mais de 10 tiros, na noite do domingo, 17, dentro do Bar de Roque, na Travessa São Gerônimo, na localidade do Barro, em Pernambués.

Segundo os manifestantes, ele foi morto por traficantes de drogas da Baixa do Manu, também em Pernambués. Os homens estariam disputando pontos de tráfico de drogas com uma quadrilha que age no Barro.

"Meu irmão estava jogando sinuca, quando os caras chegaram. Se assustou e correu, mas eles foram atrás e atiraram. Sabiam que meu irmão era inocente", lamentou uma ajudante de cozinha, de 30 anos.

Segundo ela, o jovem era trabalhador. "Ele era os 'pés e as mãos' de minha mãe. O que vai ser dela e da minha irmã especial [criança de 5 anos, que tem paralisia cerebral]? Ele sustentava a casa, minha mãe tem problema de coração e pressão alta e não pode trabalhar", questionou a senhora, emocionada.

Comunidade sofre

Jamerson é mais uma vítima da guerra sangrenta na comunidade. Em 25 de dezembro de 2015, a empregada doméstica Jucileide Jesus dos Santos, 51, morreu após ser atingida por balas perdidas. "Foram os mesmos caras que mataram a mulher no Natal. Boquita, Sapo, Tutuca, Pardal, Coelho e Mitu", afirmou um morador.

Os suspeitos seriam integrantes da quadrilha de Reinaldo dos Santos Catureba, 38, o Nal Catureba. A reportagem tentou falar com a 1ª CIPM (Pernambués), sem sucesso. Segundo a assessoria da Polícia Civil, a delegada Jamila Cidade, da 2ª Delegacia de Homicídos (Central), não passou nenhuma informação para não prejudicar as investigações.

adblock ativo