Moradores de Pernambués protestam contra morte de jovem

Moradores de Pernambués se reuniram em uma manifestação na Avenida Luis Eduardo Magalhães, sentido Retiro e BR-324, por volta das 11 horas da manhã deste domingo, 16, em protesto pela morte de Rodrigo Santos Conceição, de 15 anos, supostamente alvejado por um policial militar na tarde de sábado. A comunidade fechou a pista e queimou pneus e outros objetos. Outra manifestação já havia acontecido no sábado, poucas horas após o ocorrido.

Amigos e parentes da vítima levaram cartazes com a foto do jovem e pediam justiça. Pouco depois, integrantes da Polícia Militar chegaram e tentaram conter a população. Algumas pessoas apresentaram vestígios de balas e afirmaram que a polícia já chegou atirando. Por volta do meio-dia, a manifestação foi encerrada e o trânsito liberado.

Testemunhas afirmam que o rapaz estava indo cortar o cabelo quando se deparou com soldados da PM que disparavam tiros e, assustado, tentou se esconder em uma casa. "Os policiais chegaram atirando e mandaram que ele parasse. Quando Rodrigo se rendeu e obedeceu à ordem de tirar a camisa, atiraram nas costas dele", disse um morador que não quis se identificar. Outras pessoas que dizem ter presenciado o ocorrido afirmaram que o menino não ofereceu resistência à abordagem da polícia.



Muito abalada, a mãe do jovem, Eliana dos Santos, não se conformava com a situação e refutava a hipótese do envolvimento do filho com o crime. "Ninguém pode tirar a vida de um menino inocente", protestou. Parentes e amigos do rapaz também negaram qualquer ligação de Rodrigo com o tráfico de drogas.

Rodrigo foi levado ao Hospital Roberto Santos, mas já chegou na unidade sem sinais vitais. O enterro será às 15h deste domingo, no cemitério Quinta dos Lázaros.

