Moradores de Periperi protestam queimando pneus na Avenida Suburbana

Uma manifestação de moradores do bairro de Periperi deixou o trânsito parado na região da Avenida Suburbana no início da manhã desta quarta-feira, 16. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), os manifestantes bloquearam as duas vias por cerca de duas horas, cobrando a contenção de uma encosta da região.







Viaturas da polícia e do Corpo de Bombeiros também foram enviadas ao local e, após negociação, os manifestantes liberaram uma das pistas, bloqueando apenas a via de acesso a Periperi.



Acidente – Quem passou pela Avenida ACM, nas imediações do supermercado G Barbosa, encontrou o trânsito lento no sentido Iguatemi por conta de um acidente entre dois veículos. Segundo a Transalvador, ninguém ficou ferido, mas um dos carros ficou sem condições de tráfego.



Já os motoristas que trafegaram pela Avenida San Martin no início da manhã precisaram redobrar a atenção por conta de um caminhão quebrado na via, no sentido Largo do Tanque. Nas proximidades dos principais colégios da cidade, o tráfego também seguiu lento por conta do fluxo de veículos.



Nas demais vias da cidade, o trânsito seguiu com boa fluidez durante a manhã. Nas últimas 24h, entre as 7h desta terça-feira, e as 7h desta quarta-feira, a Transalvador registrou 13 acidentes com cinco feridos em Salvador.

