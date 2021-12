Moradores de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, denunciam a situação de abandono em que se encontra uma área esportiva nas imediações da praia do bairro. Por meio de imagens enviadas ao Portal A TARDE, na manhã desta quarta-feira, 10, populares que utilizam os aparelhos de musculação do local apontam a precariedade dos equipamentos.

Localizadas à beira-mar, as estruturas de ferro deterioradas oferecem riscos aos usuários dos aparelhos. Em contato com a reportagem, um morador da região, que não quis se identificar, reclamou da situação e demonstrou preocupação diante dos rumores da retirada em definitivo dos equipamentos do espaço conhecido como "Ferros", atrás de um campo de futebol.

"Olha a precariedade desses equipamentos. Não entendemos porque a prefeitura faz praças, micropraças e nano praças, coloca equipamentos novos para se fazer musculação, mas aqui, que inspira e respira qualidade de vida há tanto tempo, não vemos nenhuma melhoria. Segundo a prefeitura, tudo isso será retirado e jogador fora. Equipamentos novos existem, será que isso é o mais correto?", desabafou o morador (vídeo mais abaixo). A comunidade organiza um abaixo-assinado para apresentar à gestão municipal.

Segundo a comunidade, aparelhos estão enferrujados | Foto: Cidadão Repórter | Reprodução

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) informou através da assessoria que a pasta é responsável apenas pelas traves e rede de vôlei instaladas na praça da praia de Periperi.

Ainda segundo a Sempre, os equipamentos esportivos do local são de reponsabilidade da Secretaria de Manutenção (Seman) e da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal).

Jeferson Jesus* Moradores de Periperi denunciam abandono de área esportiva e solicitam reforma

Também procurada, a assessoria da Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) disse que a retirada e reinstalação dos equipamentos são realizadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal). Conforme o órgão, a retirada é feita para manutenção ou substituição, mas em alguns locais foi retirado por determinação dos decretos contra a Covid-19.

Equipamentos recuperados

Em contato com o Portal A TARDE, a Desal informou nesta quinta-feira, 11, que entrou imediatamente com serviços de restauros e recuperação dos equipamentos e que estes já se encontram em condições de serem utilizados. Os respectivos serviços foram executados a pedido do prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), e do presidente da Desal, Virgílio Daltro.

*Sob supervisão do editor Vinícius Ribeiro

