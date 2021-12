Moradores de Fazenda Coutos protestam por jovem desaparecido

Moradores do bairro Fazenda Coutos realizaram uma manifestação, na manhã desta quinta-feira, 9, para denunciar o desaparecimento de um jovem de 16 anos que residia no local.

Com faixas e cartazes, os manifestantes fecharam a via principal do bairro, que dá acesso à Estrada do Derba, e queimaram pneus. O protesto causou grande congestionamento na região.

De acordo com familiares, na segunda-feira, 6, Júlio César Dias da Silva Júnior estava em casa quando quatro homens encapuzados e armados invadiram o imóvel e o levaram à força.

Rosemary Santos, mãe do jovem, contou que, no momento da abordagem, Júnior estava na porta de casa acompanhado da esposa, que está grávida de seis meses.

"Os quatro homens estavam em carro prata e agiram de forma violenta. Tenho medo do que pode ter acontecido com meu filho. Ele é um rapaz bom, não estava envolvido com drogas e trabalhava como ajudante de pedreiro", disse.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde a mão de jovem já prestou depoimento.

