Moradores de Fazenda Coutos participam do Ouvidoria Ativa

Os moradores do bairro Fazenda Coutos participaram, na manhã desta quarta-feira, 23, do projeto Ouvidoria Ativa, que visa à participação da população em demandas da comunidade. O evento ocorreu na igreja Ministério Celular Universal, localizada no bairro.

A iniciativa é realizada pela Ouvidoria Geral do Estado (OGE) e as ouvidorias especializadas das secretarias e órgãos estaduais. A OGE funciona como mediadora entre o governo estadual e a população para estabelecer maior transparência e fortalecer a participação democrática.

Acesso

“Nós temos a ouvidoria passiva, onde a pessoa toma a iniciativa e liga para o nosso call center, acessa o nosso site ou entra em contato pelas redes sociais. E temos a ouvidoria ativa, quando nós vamos até os bairros para ouvir os moradores e aperfeiçoar os nossos serviços”, disse o ouvidor-geral do estado, José Maria Dutra.

Os moradores têm a oportunidade de levantar demandas como educação, segurança pública, que serão anotadas e levadas para os órgãos responsáveis. Após isso, a OGE envia a resposta e as medidas que serão tomadas para a comunidade.

“O debate é importante para chamar a responsabilidade do governo e conscientizar a população de que é importante nesse processo”, disse o diretor do Colégio Estadual Monteiro Lobato, Agildo Costa.

A Ouvidoria Ativa estará em Nova Esperança e já passou pelos bairros de San Martin, Uruguai, Saboeiro, Santo Inácio, 2 de Julho, São Gonçalo e Curuzu, e pelas cidades de Feira de Santana, Macaúbas e Lauro de Freitas.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

