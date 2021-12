Moradores de casarão incendiado receberão auxílio financeiro

A Prefeitura de Salvador informou que as 28 famílias que ficaram desabrigadas devido ao incêndio que destruiu um casarão na Rua da Poeira, no Centro Histórico, durante a madrugada desta segunda-feira, 9, foram relocadas e receberão auxílio financeiro da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps). O incêndio deixou sete pessoas feridas, entre elas uma criança.

Uma equipe de assistentes sociais do órgão esteve presente no local do incêndio e iniciou as providências para abrigar as pessoas de imediato, conforme a Prefeitura.

O secretário da Semps, Mauricio Trindade, informou que as famílias que têm parentes ou amigos que possam abrigá-los receberão cestas básicas, colchões, cobertores e lençóis. Ainda conforme o secretário, os que não tem para onde ir já foram encaminhados à Casa de Passagem ou ao Albergue Noturno, administrados pela Semps.

"Se tiverem interesse, receberão auxilio moradia no valor de R$ 150 mensais, por até seis meses", destacou Trindade.

As vítimas também foram encaminhadas para retirar a segunda via dos documentos perdidos no incêndio. Conforme a Prefeitura, quem não tem emprego será incluído no Cadastro Único, para que possa receber benefícios como o Bolsa Família, a tarifa social de energia elétrica e de água, e participação em cursos profissionalizantes do Pronatec.

Aqueles que desejam trabalhar serão cadastrados no Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) e encaminhados para preencher vagas em funções nas quais estejam habilitados.

Incêndio

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) realizou vistoria prévia no imóvel e constatou que o interior foi totalmente destruído pelo fogo. Segundo o órgão, a providência inicial foi interditar a área atingida e uma rua transversal.

O incêndio ocorreu por volta das 3h. De acordo com o tenente-coronel Antônio Júlio Nascimento, do Corpo de Bombeiros, entre as vítimas está uma criança, que foi jogada pela mãe da janela do primeiro andar, já que o fogo atingiu o térreo do imóvel. A menina e outras três pessoas estão internadas no Hospital Geral do Estado (HGE). O estado de saúde dos pacientes não foi divulgado.

Moradores alegam que o Corpo de Bombeiros demorou em colocar uma escada para a descida das pessoas, o que fez vizinhos improvisarem um resgate, colocando um colchão no chão para amortecer a queda de quem pulava. Um cachorro e um gato morreram no incêndio.

Cerca de 30 famílias moravam em quartos alugados no casarão. Esse não é o primeiro incêndio registrado no local. Na semana passada, outro incêndio destruiu um casarão no Comércio.

