Moradores de Canabrava podem emitir CTPS gratuitamente

Os moradores de Canabrava poderão emitir carteiras de trabalho gratuitamente no Centro de Convivência do bairro nesta quarta-feira, 30. Para solicitação do documento, o cidadão deve portar CPF, RG ou certidões de nascimento ou casamento ou certificado de Reservista, além de uma foto 3x4 atual, com fundo branco, e um comprovante de residência.

adblock ativo