Moradores de Brotas sofrem com falta de energia elétrica

Moradores do bairro de Brotas e Engenho Velho de Brotas denunciaram, por meio do Cidadão Repórter, falta de energia na localidade desde a noite desta sexta-feira, 6, que ainda não foi solucionada.

“É um absurdo. Estamos sem energia desse às 21h de sexta. Os moradores estão preocupados com os alimentos na geladeira e a Coelba ainda não deu nenhuma satisfação. Vamos ficar sem energia elétrica até quando?”, reclama a dona de casa Maria das Graças Cerqueira, moradora do Engenho Velho de Brotas.

Técnicos da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), chegaram ao bairro na manhã deste sábado, 7, e informaram que ainda não havia previsão de retorno da energia. Por volta das 14h, a empresa de pronunciou sobre o assunto e informou que o problema foi resolvido.

"A Coelba informa que foi normalizada às 13h50 a interrupção de energia em trecho do bairro de Brotas, provocada após queda de árvore na fiação, por volta das 8h da manhã deste sábado, 7. Equipes da concessionária atuaram desde o início da ocorrência na retirada dos galhos da fiação para a recomposição da rede elétrica e no restabelecimento do serviço", informou.

