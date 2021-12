Moradores de Bom Juá simulam evacuação em caso de desastre natural

Os moradores de Bom Juá, em São Caetano, tiveram a rotina interrompida na noite desta quinta-feira, 23, para simular uma evacuação noturna em caso de desastre natural. Comunidade fica em uma área considerada de risco por conta da chuva

A ação da Defesa Civil (Codesal) tem o objetivo de mostrar a população como agir em situações como alagamentos ou deslizamentos de terra. O simulado teve início às 19h com a mobilização de quatro equipes da Codesal, que circularam nas rotas mais suscetíveis a desastres naturais.

Procedimento

A sirene é acionada quando o nível de chuva chega a 150 mm em 72 horas. O processo ocorre com o acionamento da sirene por dois minutos, depois com um intervalo de um minuto, seguindo com a repetição deste ciclo por mais duas vezes, alertando a comunidade dos riscos.

