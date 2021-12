Moradores de Boca da Mata reclamam de constantes assaltos no bairro

Moradores e pedestres que precisam passar no final de linha do bairro de Boca da Mata, em Salvador, reclamam dos constantes assaltos nos pontos de ônibus do local nas primeiras horas do dia.

“Os roubos aqui são tão comuns que os bandidos já sabem que horas passar para roubar as pessoas em pontos de ônibus”, contou uma moradora que não quis ser identificada ao Portal Fala Cajazeiras.

O clima de insegurança toma conta do local, fazendo com que rodoviários e comerciantes também fiquem assustados com a onda de assaltos na região. Segundo eles, os assaltantes fogem em direção a Cassange e Avenida Assis Valente.

Através de nota, a Polícia militar informou após tomar conhecimento de ocorrências de roubo entre os bairros de Boca da Mata e Cassange, a 3ª CIPM em parceria com a 49ª CIPM iniciaram na última sexta-feira, 6, a operação fronteira, com abordagens preventivas na divisa entre os dois bairros. Além disso, o policiamento será reforçado nos primeiros horários da manhã.

