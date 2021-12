Moradores de bairros periféricos reclamam de ausência de lixeiras

Apesar de a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) gastar cerca de R$ 180 mil, anualmente, em reposição de lixeiras quebradas, queimadas ou deterioradas, segundo dados do próprio órgão, a equipe de reportagem de A TARDE identificou uma discrepância na distribuição dos equipamentos, ao passar por diversos pontos da capital baiana na manhã desta sexta-feira, 13.

De acordo com a Limpurb, entre janeiro e março deste ano foram instaladas 330 lixeiras, das quais 210 foram danificadas. Em todo o ano de 2017, esse número foi cerca de duas mil peças, o que equivale a um custo de aproximadamente R$ 15 mil, na substituição de, em média, 70 equipamentos mensalmente.

Na orla de Salvador e no centro da cidade, apontados pela Limpurb como os locais de maior incidência de vandalismo, podem ser notados muitos equipamentos instalados e em boas condições de uso, isso inclui a orla do subúrbio ferroviário, que também foi visitado por A TARDE.

Em cada poste de iluminação pública, espaçados por cerca de 20 metros, é possível encontrar uma lixeira, principalmente no trecho entre os bairros da Boca do Rio e Itapuã.

Redução

Em menor escala, mas também com o mesmo perfil, é possível encontrar lixeiras na orla de Jaguaribe. Agentes da Limpurb, também, podem ser vistos facilmente.

"A instalação de lixeiras aqui na orla começou em dezembro do ano passado. Antes, era possível encontrar muitos equipamentos quebrados", afirma o comerciante José Moreira, 63 anos, conhecido como Muralha.

A afirmação é confirmada pelo vendedor de água Augusto José, 60 anos, que acredita que a situação melhorou. "Antes você dava dois passos e encontrava uma lixeira quebrada. Agora, a situação é outra", diz.

Por outro lado, em bairros periféricos, o número de lixeiras encontrado é significativamente menor, além disso, os moradores reclamam da coleta inconstante. No bairro de São Marcos, na rua Rosalvo Carvalho Silva, o lixo distribuído na entrada da via cobre metade da passagem.

Nem a presença da reportagem intimidou os transeuntes que depositam resíduos no local. "É isso aí mesmo que você está vendo", diz um, enquanto despeja um carro de mão cheio de entulho no local. "É difícil encontrar lixeira por aqui, mas também falta educação da população", avalia a aposentada Maria Santos, 63 anos.

Em locais de comércio intenso, com pequenas feiras e bares, o número de lixeiras encontrado é pequeno, muitas vezes improvisado em pequenas caixas de papelão.

Na rua Afonso Baqueiro, em Nova Brasília de Itapuã, a situação é a mesma. "Uma rua movimentada dessas e você não encontra uma lixeira. O pessoal joga carne podre, lixo e resto de frutas nos postes. Se você passar pelos postes em vários pontos na periferia, vai encontrar um amontoado de lixo", reclama o comerciante Francisco José, 54 anos.

Critérios

Em nota, o presidente da Limpurb, Kaio Moraes, afirmou que não há diferenciação sobre a disposição das lixeiras com relação aos bairros nobres e periféricos.

A instalação dos equipamentos é priorizada em áreas comerciais e com grande fluxo de pedestres, próximo a ponto de ônibus, terminais rodoviários, postos de saúde, escolas, praças e na orla marítima.

"A Limpurb realiza um trabalho intenso de educação ambiental com o objetivo de sensibilizar a população sobre a melhor forma de acondicionar e descartar os resíduos, incentivar a preservação do patrimônio público e do meio ambiente. As equipes atuam nas comunidades, associações de moradores, escolas e empresas", diz ele, em nota.

Além disso, segundo Kaio, com o dinheiro usado para a reposição de equipamentos poderia aumentar a quantidade de lixeiras nas vias públicas, por exemplo.

