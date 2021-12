Moradores de Arenoso protestam após fechamento de creche

Com pneus e madeiras queimadas, mães e pais de alunos da Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Vovô Zezinho, no bairro de Arenoso, fecharam a rua do Comércio, no bairro de Arenoso, na manhã desta terça-feira, 14. Os manifestantes protestavam contra o fechamento da instituição, anunciado na segunda pela Secretaria Municipal de Educação (SEC).

Por meio de nota, a SEC anunciou que a escola vai mudar de endereço por conta da falta de segurança do bairro. No documento, a secretaria afirma que a escola, que atende crianças de um a cinco anos, "foi palco de toque de recolher e tiroteios".

O fechamento da instituição revoltou responsáveis pelos alunos, que alegaram não ter onde deixar as crianças enquanto trabalham. A diarista Liliane de Oliveira, de 29 anos, contou que faltou ao trabalho pela segunda vez por causa do fechamento da creche. "Estou correndo o risco de perder meu emprego. Minha patroa não vai permitir que eu falte novamente", afirmou.

Para a também diarista Nanci Silva, 32, com a suspensão das atividades da escola, os filhos não terão como se alimentar em casa. "É na creche que eles fazem todas as refeições. Agora, não sei como vou conseguir dinheiro para dar comida aos meus dois filhos", desabafou.

De acordo com o secretário municipal de Educação, João Carlos Bacelar, a transferência da sede da escola está em andamento e deve o novo endereço deve ser anunciado nesta quarta, 15. "Estamos procurando um imóvel o mais perto possível da creche, para que pais e alunos não sejam prejudicados", garantiu o secretário.

