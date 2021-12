Moradores de Águas Claras querem garantia para demolição de casas

Os moradores da Rua da Glória, em Águas Claras, realizam reunião nesta sexta-feira, 30, às 8h30, para discutir a situação das 57 pessoas abrigadas na Escola Iraci Fraga. Menos de um mês depois de verem suas casas embaixo das águas de um esgoto, em Água Claras, os moradores da Rua da Glória foram surpreendidos, na manhã de quinta, 29, com o início da demolição da casa de nº 6. A ação foi interrompida porque a proprietária, Marinalva Ferreira dos Santos, se recusou a sair de casa.



Marinalva acusa um engenheiro da Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop), identificado como Valois, e o encarregado Valdir de lhe oferecer um prazo de duas horas para retirar, “se quiser”, as telhas de amianto e as portas. Ela ficou de plantão das 10 às 14h3o até que retornassem. E acusou a ambos de destruir o banheiro. “Vi as paredes tremerem, mas não arredei pé, porque eles não tinham qualquer documento e não deram garantia de que iam construir outra casa para minha família”, declarou a moradora.



Os vizinhos de Marinalva Ferreira se queixaram da truculência de Valois e disseram que o problema só foi resolvido com a presença de outro funcionário da Sucop, Avelino. Esse lhe informou que, no dia seguinte, representantes da administração municipal viriam resolver o problema.

Versão - O superintendente da Sucop, Luciano Valadares, disse que o fato transcorreu de maneira diferente. Segundo ele, a casa de Marinalva Ferreira foi construída sobre uma caixa de visita, mais conhecida como bueiro, que permite o acesso de funcionários para limpeza da rede de drenagem. Ele acrescentou ter comunicado o problema à Sucom e Codesal para que este fosse solucionado.



Com relação à demolição, Luciano Valadares disse ter sido informado que a concha da retroescavadeira derrubou acidentalmente o cômodo da casa da moradora.

