Moradores de Abrantes protestam na BA-099

Moradores de Abrantes protestaram na manhã deste sábado, 4, na BA-099, km 11, próximo ao pedágio da Linha Verde. Eles reivindicam a construção de uma passarela no local. Os manifestantes espalharam objetos na via no sentido Arembepe e atearam fogo. Após a chegada de três viaturas da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os moradores aceitaram liberar a rodovia. O trânsito está tranquilo na região.

