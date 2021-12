Moradores da Vila Laura fazem caminhada pela paz

Os Moradores do bairro de Vila Laura, realizaram na manhã deste domingo, 11, uma caminhada pela paz, uma semana após a morte da professora Andrea Borges Astolpho. Ela foi assassinada numa tentativa de assalto quando estava no estacionamento de uma delicatessen.

A caminhada partiu de uma igreja do bairro e contou com a presença de familiares e amigos da professora. Os moradores se vestiram todos de branco, com rosas nas mãos e faixas com mensagens de paz.

Entenda o caso

A professora Andréa Borges Astolpho foi assassinada no domingo, por volta das 7h da manhã, no estacionamento de uma delicatessen, na Vila Laura. Ela foi abordada quando já estava dentro do carro, com o seu filho de 4 anos.

Na segunda-feira, 5, a polícia prendeu os suspeitos na localidade Baixa do Alto do Cruzeiro, na região de Brotas.

Os três, dois menores, de 14 e 16 anos e Danilo, 18, foram apresentados nesta terça, 6, no auditório do prédio-sede da Polícia Civil, na Piedade.

De acordo com a polícia, Danilo confessou ter disparado o revólver calibre 38 contra a professora, por ela ter se assustado ao ser abordada pelos ladrões. E o garoto de 14 anos, morador de Cosme de Farias, é apontado como articulador do crime que resultou na morte da professora de matemática.

