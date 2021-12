Moradores da Santa Mônica e da Via Regional continuam sem ônibus

Os ônibus continuam sem circular na Santa Mônica e na Via Regional nesta terça-feira, 13. De acordo com o diretor do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, a expectativa é normalizar o transporte na Via Regional ainda hoje. "Estamos analisando, porque não adianta voltar e queimar outro ônibus", ponderou.

Os coletivos deixaram de circular na região após um ônibus ter sido incendiado na última quinta, 8. A ação aconteceu depois que dois homens foram mortos no Jardim Nova Esperança.

Com a suspensão de ônibus na Via Regional, as linhas foram desviadas para Canabrava ou Pau da Lima. No total, 52 linhas passam pela região.

Santa Mônica

Segundo Mota, não há previsão para normalizar o transporte público na Santa Mônica. Os ônibus, que estão parando no IAPI, foram recolhidos na Santa Mônica após a morte de Ricardo Rodrigues de Souza, 29, conhecido como "Bucha de Sena".

Ele era apontado como chefe do tráfico de drogas na localidade e fez parte do "Baralho do Crime" do Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) como "Ás de Ouro".

Após o crime, traficantes decretaram toque de recolher no bairro e ameaçaram incendiar coletivos, o que não chegou a acontecer. A segurança foi reforçada na região desde segunda.

Coletivos queimados

Mota disse que os rodoviários estão preocupados com os ataques a ônibus. Segundo ele, foram queimados 11 coletivos esse ano, deixando a categoria insegura.

De acordo com a assessoria da Polícia Militar (PM), o policiamento foi reforçado na Via Regional, Santa Mônica e nas imediações (IAPI, Pero Vaz e Curuzu).

