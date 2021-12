Moradores da Ribeira sofrem com descaso e abandono

Há mais de um ano moradores e pedestres que transitam pela Avenida Beira-Mar, no bairro da Ribeira, sofrem com o descaso da administração pública. Ano passado, parte da calçada da região cedeu. Com as chuvas, que atingem a capital baiana nos últimos dias e o avanço do mar, uma cratera gigante formou-se no local, o que coloca em risco a segurança de quem passa pelo local.

