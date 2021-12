Moradores da Ribeira recebem a agência móvel da Coelba

Entre os dias 22 a 25, os moradores do bairro da Ribeira, em Salvador, vão contar com a presença da Agência Móvel da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), que levará até os consumidores os serviços da concessionária para a população, além de fazer o cadastro dos clientes na Tarifa Social de Energia. O benefício do Governo Federal concede descontos de até 65% na conta.

A unidade ficará instalada na Praça General Justo, fim de linha do bairro. O horário de funcionamento é das 8h30 às 16h30.

Para ter acesso aos serviços, os moradores deveram apresentar CPF, identidade, última fatura de energia e Número de Inscrição Social (NIS) ou cartão do Bolsa Família ou número do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Os consumidores poderão realizar pedidos de novas ligações, parcelamento de débitos, segunda via de conta de energia, religações, entre outros. De acordo com a Coelba, somente em 2012, mais de 92 mil pessoas foram atendidas, cerca de 202 mil serviços realizados e 140 bairros visitados pelas Agências Móveis, nas diversas regiões do Estado.

adblock ativo