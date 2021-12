Moradores da região de Alagados recebem 780 títulos de terra

O Governo do Estado está realizando a regularização fundiária de 780 terrenos na região de Alagados. Os títulos de posse serão entregues pelo governador Rui Costa aos moradores às 10h do próximo domingo, 29, em solenidade no Colégio Polivalente do Uruguai. Os terrenos são localizados em Massaranduba, Joanes, Mangueira, Uruguai e Novos Alagados.

A regularização fundiária de Alagados é resultado de parceria entre o Governo do Estado e o Governo Federal, por meio da Superintendência do Patrimônio da União. As áreas foram transferidas para a Coordenação de Regulação Fundiária da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER).

Segundo o Governo do Estado, de 2007 e 2014, já foram entregues 2.681 títulos, emitidos como Escritura de Cessão sob o regime de aforamento gratuito.

Histórico

As primeiras ocupações na região dos Alagados ocorreram na década de 1940 com as chamadas "palafitas", que possuem infraestrutura precárias. A situação de risco dos moradores chegou a chamar a atenção do Papa João Paulo II em visita à região no início dos anos 1990. A partir disso, o poder público e organizações não governamentais passaram a dar mais atenção à essa área da cidade.

Investimento

De acordo com a CONDER, além da regularização fundiária, de 2012 até hoje, foram entregues 1.100 casas para substituir as palafitas. Porém, a região, que tem grande área de extensão, ainda possui muitas famílias vivendo nesse tipo de residência. Ao todo, o investimento para a execução dessa etapa do projeto é de R$ 1.287.397,00.

adblock ativo