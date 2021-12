Moradores da Pituba tem fornecimento suspenso no dia da água

No dia Mundial da Água, comemorado nesta quarta-feira, 22, moradores da Pituba reclamam da interrupção no fornecimento em parte do bairro.

Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a causa da interrupção é um vazamento na rede distribuidora que atende a região. Por nota, a empresa informou que, por recomendação da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), a reparação da rede terá início às 22h, com previsão de término para o início da manhã desta quinta-feira, 23.

Ainda conforme o órgão, até que a situação seja normalizada, o abastecimento alternativo será complementado por meio de carro-pipa. O serviço por ser solicitado pelo telefone 0800 0555 195, e será necessário informar o número de matrícula do imóvel.

