Moradores da Liberdade sofrem com onda de assaltos

A frequência de arrastões em pontos de ônibus da Liberdade tem assustado quem depende do transporte público no bairro. Segundo moradores, os assaltos ocorrem no início da manhã, quando há maior concentração de pessoas à espera de coletivos.

Os dois casos mais recentes na região aconteceram na quarta-feira, 4. No primeiro deles, por volta das 5h30, os bandidos agiram em três pontos de ônibus da Rua Lima Silva, entre a entrada do Pero Vaz até a altura da Rua 13. Em uma extensão de cerca de 300 metros, os assaltantes levaram celulares, bolsas e dinheiro das vítimas.

No mesmo dia, não tão distante dali, dois homens em uma moto tomaram pertences de pessoas que aguardavam a condução na Estrada da Rainha, próximo à passarela da Via Expressa. "Esses arrastões já viraram moda. O pior é que a gente, que precisa sair cedo para trabalhar, não tem outra escolha. Levaram tudo de minha filha aqui mesmo nesse ponto. A qualquer hora dessas temo ser o próximo", contou um morador do Curuzu, sob a condição de anonimato.

Também sem se identificar, uma aposentada diz que optou por pagar um tratamento médico só para evitar sair de casa pela manhã. "Eu estava pelo SUS. Mas o problema é que precisava vir para o ponto muito cedo. Agora, com essa rotina de da bandidagem, faço um esforço para pagar uma clínica e não correr tanto risco. É mais seguro", descreveu.

Nesta quinta-feira, 5, enquanto a reportagem ouvia relatos sobre a onda de assaltos que assusta o bairro, Eduardo Purciniano da Cruz Filho, de 33, acabou sendo preso minutos depois de roubar o celular de uma adolescente. O flagrante foi feito pelo Grupo Especial de Repressão a Roubos de Coletivos (Gerrc), que passou reforçar a segurança naquela área.

Eduardo foi preso na Liberdade após roubar o celular de uma estudante (Foto: Divulgação l Polícia Civil)

Identificados

Apesar da queixa de moradores sobre a falta de policiamendurante à espera de ônibus, principalmente entre 5h e 8h da manhã, a PM disse, por meio de nota, que a 37ª CIPM (Liberdade) atua com o emprego de motocicletas em rondas nos pontos de ônibus. Sobre os roubos recentes, a unidade informou que já identificou os suspeitos e adotou estratégias operacionais para prevenir esse tipo de delito.

Segundo o delegado Luiz Henrique Costa, titular da 2ª DT (Liberdade), a desarticulação de grupos que atuam nesse tipo de crime esbarra no medo das vítimas, que temem fazer o reconhecimento dos bandidos. De acordo com ele, registrar o boletim de ocorrência também é importante, já que é por meio dele que a polícia terá informações para chegar aos criminosos.

