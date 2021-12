Moradores da Liberdade buscam ajuda para cãozinho

Há três anos, o cãozinho Amarelinho foi abandonado na Ladeira de São Cristóvão, Liberdade, com a pata da frente machucada. Os moradores da rua ficaram penalizados com a situação do animal, cuidaram da pata que estava doente e resolveram adotar o bichinho. Amarelinho passou a ser a alegria da rua.

Agora, o cachorro vive um novo problema. No dia 3 de fevereiro, um morador, sem querer, deixou um botijão de gás cair sobre o animal e a pata traseira foi divida ao meio com o impacto da pancada.

Para tentar ajudar o amigo cão, os vizinhos levaram Amarelinho até o veterinário e lá receberam a notícia que seria preciso uma cirurgia para colocar os ossos no lugar e ele voltar a andar normalmente.

"Levamos ele para a clínica, mas o tratamento é muito caro, não temos condições. Queremos que ele fique bom, pois esse cachorro faz a alegria dos moradores", conta Carlos Lobo, um dos moradores que cuidam do cachorro.

Mas, não bastou a boa vontade dos vizinhos. O procedimento custa R$ 1.800, valor acima do que foi recolhido pelos moradores. "Fizemos uma vaquinha aqui, mas só conseguimos arrecadar R$ 400. Com esse valor compramos os medicamentos para a dor e mandamos fazer o curativo", revela André Santana.

Sem ajuda, os moradores temem pela vida do cachorro, que precisa usar uma prótese de gesso para se locomover enquanto não faz a cirurgia. "Quando o gesso quebra ele chora demais, porque fica um pedaço do osso da pata preso apenas na pele. Procuramos uma ONG que diz cuidar de animais, mas ninguém nos atendeu", desabafa Valfredo Santana, dono da casa em que Amarelinho está enquanto se recupera.

O grupo de moradores da Ladeira São Cristóvão diz ter procurado a vereadora Ana Rita Tavares (PV), mas não teve retorno. "Falamos com a assessoria e ninguém tomou nenhuma providência, Não estamos pedindo nada para a gente, a nossa intenção é apenas salvar a vida de Amarelinho, que muito nos alegra. A ajuda pode ser feita diretamente na Unime, onde ele está sendo acompanhando", explica Carlos Lobo.

A vereadora, no entanto, nega que não tenha tomado providência. "Eles entraram em contato por telefone em 25 de fevereiro e apresentaram o orçamento. Nós conseguimos, por meio de parcerias que temos com algumas clínicas veterinárias, reduzir o valor para R$ 150. Mas, não fomos procurados e agora soube que a cirurgia está marcada", afirma a edil.

Ainda segundo Ana Rita, o gabinete dela não recebe recursos para cuidar de animais e o trabalho que ela faz é por ativismo. "Atendemos 30 ligações todos os dias com pedidos de ajuda", informa.

Com toda vontade de ajudar o cachorro, os vizinhos temem que a busca por recursos seja encarada como tentativa de golpe. "Não queremos dinheiro de ninguém. Quem quiser saber o que estamos fazendo pode vir aqui e entregamos todas as notas, a nossa intenção é apenas cuidar do cão", destaca Valfredo.

E mesmo com a pata quebrada, Amarelinho não perde a pose. Dócil e brincalhão, basta um simples afago que ele já deita esperando por mais brincadeira. Até posou para a foto!

