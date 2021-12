Moradores da Lapinha criticam uso político do 2 de Julho

"A festa de 2 de Julho não é mais como antigamente", lamenta a professora Edna Souza Almeida, 55 anos. Para ela, e para muitos moradores do bairro da Lapinha, a política tomou conta dos festejos e afastou a carga histórica da comemoração.

Residente no bairro desde criança, Edna acredita que a celebração esteja defasada. "Hoje, trata-se mais de um contexto político do que da própria história. Estamos em ano de eleição. Não sei se estou muito animada para assistir ao cortejo", confessa.

O aposentado Prim Lemos Machado, 75, também mora na Lapinha e recorda-se da época em que costumava acompanhar o desfile.

"Escolas participavam, as crianças se enfeitavam, davam a volta atrás da igreja do largo. Hoje não é mais assim. Tem bandinha, políticos, discursos... E só. Este ano, vai ser só um ato de campanha política", presumiu.

Tradicionalmente, a parada acontece em homenagem à Independência da Bahia, decretada em 1823. Os símbolos marcantes da data são as imagens do Caboclo e da Cabocla, que representam a força nativa durante as guerrilhas.

Para a apresentação deste ano, os carros que levam as imagens durante o desfile já estão em manutenção, como acontece normalmente dias antes da festa. A decoração dos largos da Lapinha e da Soledade, contudo, só deve ter início a partir de amanhã.

A comerciante Luciene Santos, 40, acredita que, por conta dos olhares que Salvador tem recebido em função da Copa do Mundo, a decoração será caprichada.

"É uma festa importante para o povo baiano. Estamos em ano de Copa, de eleições. Acho que estará tudo muito bonito", diz.

O caminhoneiro Manuelito Leoni, 68, aposta que a decoração deste ano será temática. "É uma festa do povo, e estamos todos envolvidos com o Mundial. Acho que vamos ter muito verde e amarelo no 2 de Julho".

adblock ativo