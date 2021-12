Moradores da Gamboa temem risco de novos desabamentos

Após o desabamento de uma residência na madrugada desta segunda-feira, 8, moradores da Gamboa temem a situação de risco que enfrentam. Segundo informações iniciais, o caso foi parcialmente solucionado, porém ainda faltam reparações.

A presidente da associação de moradores da Gamboa, Ana Cristina da Silva, não está dormindo em casa com medo das consequências. Ela mora ao lado da residência que desabou. "Se a chuva continuar, o pior pode acontecer", lamenta.

Ana também avalia a falta de auxílio por parte das instituições. "A Embasa paralisou o fornecimento de água para fazer um serviço e, até o momento, estamos em falta. Além disso, a Codesal 'jogou' uma lona e só. A comunidade está pela comunidade". A moradora também informou que a Coelba esteve no local ainda nesta segunda, para fazer a retirada de um poste. O fornecimento de energia foi suspenso e restabelecido após o serviço.

Cerca de nove famílias da Gamboa de Baixo saíram do local, por medo de um deslizamento durante a madrugada. E cinco famílias da Gamboa de Cima permanecem na região. Os moradores receberam visitas de órgãos como a Defesa Civil, Embasa, Coelba e Conder.

Segundo informações da Codesal, uma equipe esteve na manhã desta terça no local, realizando uma avaliação da imóvel e da área de acesso dos moradores. Foram realizadas demolições das partes remanescentes que apresentavam riscos a imóveis próximos ao do que desabou.

O órgão também informou que a Embasa foi acionada para realizar serviços de recuperação das redes de esgotamento sanitário e de distribuição de água. A Coelba também foi acionada, por haver um poste inclinado e com a fiação baixa, correndo risco de queda.

A Codesal também inseriu uma lona plástica sobre a área onde ocorreu o deslizamento, visando impermeabilizar o terreno. Ocupantes do imóvel foram encaminhados ao atendimento social.

Em busca de soluções

Para chamar a atenção da população sobre o caso, os moradores realizaram uma manifestação na avenida Contorno na noite detsa segunda. A polícia esteve no ato e os convenceram a liberar a via. Além do protesto, os residentes estão se organizando para buscar ajuda com outros órgãos.

Em nota, a associação dos moradores relatou que, além do desabamento da casa de Gleide Santos dos Passos, houve um escorregamento do muro, que destruiu a única passagem existente para aproximadamente 50 famílias acessarem.

Medidas corretivas

A Coelba informou que duas equipes atuaram na Gamboa, em prol de reparar a rede elétrica. Para o serviço, foi necessário o desligamento da energia, para que os agentes pudesse atuar com segurança. Após a finalização do serviço, o fornecimento foi normalizado.

Ao Portal A TARDE, a Embasa informou que os serviços na região só puderam ser inciados após a liberação da Codesal, na noite desta segunda. O abastecimento foi retomado na maior parte da Gamboa, após os reparos iniciais, porém aproximadamente 40 imóveis, dos 350, ainda estão sem água. A previsão é que o serviço seja concluído nesta terça.

