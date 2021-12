Moradores da Cidade Jardim protestam contra construção de empreendimento

Moradores da Cidade Jardim, em Salvador, realizaram um protesto na manhã desta sexta-feira, 25, contra a construção, pela Villas Construtora, do Loteamento Reserva Cidade Jardim e de uma praça de 2 mil metros quadrados, que antes seria de apenas 500 m².

A manifestação ocorreu na rua Minas Gerais, na Pituba, onde representantes da empresa concederam uma entrevista coletiva para esclarecer a situação do empreendimento.

Segundo a Associação de Moradores do bairro, a construtora pretende criar um acesso pela Cidade Jardim para o condomínio. Para isso, teria tamponado um curso d'água que pertence à bacia do Lucaia e destruído uma área de proteção permanente. A intervenção também impacta no trânsito do bairro.

A associação alega que os moradores estão preocupados com as consequências das mudanças na região, principalmente na rua Leonor Calmon, a principal do bairro, em período de chuvas.

Os moradores também afirmam que a obra compromete a última área verde do loteamento, que seria destinada à construção de uma praça pública e foi cedida ao capital privado para a construção desse novo empreendimento. Já existe projeto e verba aprovados, por isso os manifestantes pedem que a Prefeitura anule as licenças liberadas.

Sobre a situação, a Villas Construtora afirmou que possui autorização para realizar serviços no local. 'Os representantes da Associação dos Condomínios do Cidade Jardim estão divulgando constantemente na imprensa que a Villas Construtora está desmatando de forma ilegal a vegetação do terreno do Loteamento Reserva Cidade Jardim, no bairro do Candeal. A construtora possui a Autorização de Supressão Vegetal (ASV) a qual lhe permite realização dos serviços de supressão. Além disso, a Villas Construtora tem desde 2003 o Alvará de Construção do Loteamento, bem como Decreto Municipal, Licenciamento Ambiental com sua última renovação emitida no dia 08 de agosto de 2018, válido até 2020".

A empresa enfatiza ainda que nunca realizou serviços de terraplanagem de forma ilegal no bairro, somente os serviços de supressão e limpeza da área.

A construtora realizou uma coletiva, mas não convidou a associação de moradores

