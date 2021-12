Moradores da Barra reclamam da retirada de árvores

A retirada de três árvores na avenida Almirante Marques de Leão e duas na rua Afonso Celso, ambas no bairro da Barra, pela Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador (Sucop) tem deixado moradores e comerciantes apreensivos.



Em frente ao edifício Bahia de Todos os Santos, na avenida Marques de Leão, duas amendoeiras foram cortadas na semana passada.



"Eu estava em casa quando ouvi o barulho e desci para falar com os funcionários da Sucop e recebi como resposta que era para eu sair dali e que tudo aqui ia ser repaginado", disse o artista plástico João Pereira, 47 anos, há seis no bairro.



Na última terça-feira, foi a vez de mais uma árvore da espécie, que ficava ao lado do Groove Bar, na mesma via. "Eles chegam por volta das 21h e estão agindo sem critério, pois elas são novas e a solução poderia ser uma poda ou desvio das tubulações das obras, nos casos das que possuem raízes mais profundas", contou o artista plástico.



Na rua Afonso Celso, onde funciona a pousada Estrela do Mar, ocorreu a primeira retirada. Após escavação, por conta das obras de requalificação da Barra, uma amendoeira teve sua base deteriorada e caiu (no dia 6 de dezembro do ano passado) sobre outra árvore na calçada da pousada.



Saudade



"Ficamos de luto. Além da sombra que ela oferecia, fazia parte do cenário da região. Sem contar o fato de agradar os turistas, pois era comum ver pássaros e micos pela pousada por conta da proximidade com as árvores", disse a recepcionista do estabelecimento, Rosângela Souza.



Segundo Lúcia Ramos, 53 anos, moradora da Barra há 30 anos, "a árvore que ficava na entrada da pousada não suportou e partiu. Depois, a Sucop veio e retirou as duas. No lugar da primeira, colocaram asfalto, acabando com a esperança de ter outra muda plantada no lugar".



Prefeitura responde



Por meio da Assessoria Geral de Comunicação, a prefeitura alegou que as árvores, ou suas raízes, que estão sendo retiradas são "obstáculos incontornáveis" à realização das obras de requalificação da Barra ou, pela idade avançada, apresentam riscos de tombamento e acidentes.



O órgão não respondeu sobre o questionamento de quantas árvores ainda serão retiradas, mas argumentou que um dos motivos é o objetivo de transformar em subterrânea toda a fiação de iluminação pública, telefonia, internet e tubulação de gás.



A gestão municipal também não detalhou o motivo específico de cada retirada, mas informou que, em contrapartida, 30 mudas serão plantadas em diversos locais da cidade ainda não definidos e sem prazo para o plantio.

