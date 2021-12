Moradores bloqueiam trilhos do trem do subúrbio

Moradores estão interditando os trilhos do trem do subúrbio, na tarde desta segunda-feira, 1º, em Salvador.

O motivo da manifestação é a água e lama que escorre dos trilhos para as residências do local, segundo reportagem da TV Record Bahia. Diversos moradores estão reclamando que, após as chuvas na madrugada desta segunda, perderam diversos móveis com a lama que entrou nas casas.

"Há 30 anos que sofremos com isso. A lama entrou na minha casa e estragou todos os móveis", relatou uma das moradoras a emissora de TV.

O Portal A TARDE tentou entrar em contato com a assessoria da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), mas não obteve resposta até a publicação desta reoprtagem.

