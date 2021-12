Moradores bloqueiam avenida Gal Costa durante protesto

Cerca de 80 moradores do bairro de São Marcos realizam uma manifestação desde as 6h50 desta quarta-feira, 6, na avenida Gal Costa.

Eles protestam contra um projeto de duplicação da via, que teria como consequência a desapropriação de imóveis do local.

Segundo o comerciante Joadson Menezes, o projeto vai favorecer alguns imóveis em detrimento de outros menores.

"É um projeto irregular. Se eles cobrissem o canal que tem aqui poderiam diminuir a área de desapropriação. Além disto, eles pretendem excluir dois campos de futebol, que são os únicos do bairro", denuncia o morador.

Inicialmente, o protesto começou com uma caminhada, de forma pacífica, mas alguns moradores resolveram queimar pneus e bloquear um dos lados da pista, no sentido Paralela. O outro sentido também sofreu reflexos no trânsito, que está congestionado.

Uma viatura da Polícia Militar foi enviada ao local para tentar resolver a situação.

