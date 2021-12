Moradores atravessam ônibus na pista e dois são presos

Um homem foi preso e um adolescente apreendido após manifestações na Estrada do Derba nesta sexta-feira, 13. Os moradores protestavam contra a morte de Leonardo Monteiro Gomes de Almeida, de 19 anos.

O grupo colocou fogo em objetos e bloqueou a via perto da rua da Alegria. Ele deixaram o local com a chegada da Polícia Militar. Mas iniciaram outro protesto em Fazenda Coutos, colocando dois ônibus atravessados na via.

Por conta dessa ação, um homem que interceptou um coletivo e retirou a chave do veículo foi preso. Um adolescente, que fez o mesmo, também foi apreendido. Os nomes deles não foram revelados.

De acordo com o setor de operações da Integra, concessionária responsável pelo transporte coletivo em Salvador, os moradores retiraram as chaves de seis ônibus da empresa que circulavam pelo bairro. Por conta disso, outros coletivos ficaram impossibilitados de circular na região.

A população ficou sem ônibus por aproximadamente quatro horas, informou a empresa. Às 11h o trânsito e o comércio local já estava funcionando normalmente.

Homicídio

Os moradores alegam que Leonardo foi assassinado por policiais ao ser confundido com um ladrão. A informação é negada pela polícia, que afirma que o rapaz foi morto por dois homens em uma moto.

As Polícias Civil e Militar afirmam que os protestos foram realizados por pessoas com envolvimento com o tráfico de drogas e não tem o apoio dos moradores do bairro.

