Moradores acusam a polícia de matar jovem no Tororó; PM nega

Cerca de 20 moradores do bairro do Tororó, em Salvador, realizaram uma manifestação na manhã desta quarta-feira, 19, na rua do Amparo, próximo à escola Amélia Rodrigues. O ato foi por conta da morte do jovem Yugy Reis dos Santos, de 19 anos, durante uma suposta abordagem policial nesta madrugada.

De acordo com os familiares e amigos do jovem, cinco policiais da Rondesp invadiram a casa e atiraram na vítima. Ainda segundo os parentes, Yugy era ajudante de pedreiro e estava aguardando o chamado para servir ao Exército.

Eles ainda reclamam que, após o crime, os policiais levaram o corpo do jovem e, até a manhã desta quarta, não tinha sido localizado.

Ação de bandidos

Inicialmente foi informado pela Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom) que o protesto, iniciado por volta das 9h, com a participação de bandidos que ameaçavam moradores e comerciantes do bairro.

Mas, ao contrário do que foi dito, a reportagem de A TARDE constatou que o ato aconteceu de forma pacífica e foi promovido por familiares do rapaz morto.

Versão da polícia

De acordo com a assessoria de comunicação da PM, no início da madrugada desta quarta, uma pessoa acionou a polícia, denunciando a presença de homens armados na localidade da Capelinha do Tororó. Ao chegar ao local, a guarnição foi recebida a tiros.

Ao revidar a ação, o homem foi atingido no tórax. Ele ainda foi socorrido pelos PMs para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos, informou a PM por meio de nota.

A reportagem esteve na casa da vítima e constatou marcas de tiros na porta da residência de Yugy.

Marca de tiro na porta da residência de Yugy (Foto: Edílson Lima | Ag. A TARDE)

Apreensão

Ainda segundo a polícia, com o rapaz foram encontradas 46 pedras de crack, 56 buchas de maconha, um revólver, uma máscara brucutu, um celular, R$ 327 em dinheiro e uma gandola (parte da farda) do Exército.

Os outros dois suspeitos envolvidos no tiroteio conseguiram fugir, de acordo com a polícia.

