Moradores abrem buraco em rua por problemas com esgoto

Moradores da rua Apolinário Santana, no Engenho Velho da Federação, abriram um buraco na localidade para alertar os órgãos públicos sobre problemas com esgoto que começou a minar no asfalto.

Por conta da cratera, os ônibus não conseguem entra rua na manhã desta quarta-feira, 8, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Para pegar os coletivos, os passageiros precisam se deslocar até a entrada da rua, na avenida Cardeal da Silva.

De acordo com a Embasa, uma equipe de manutenção foi enviada para regularizar a situação. Conforme os moradores, o problema acontece há mais de um ano. O esgoto deixa água suja acumulada no meio fio e mau cheiro no local, onde estão situados casas, lanchonetes e escola.

Em entrevista à TV Bahia, a trabalhadora autônoma Arlice Gomes disse que já havia solicitado o serviço da Embasa e outros órgãos públicos, mas não obteve resposta e, por isso, os moradores decidiram abrir o buraco.

Já o membro da Membro da Associação de Moradores do Engenho Velho da Federação, Orlando Barbosa, alegou que o problema ocorre em uma região central e o que já era conhecido pelos órgãos.

Em nota, a Embasa explicou que o buraco na rua Apolinário Santana é decorrente de um defeito na rede de drenagem pluvial, cuja responsabilidade de manutenção é da prefeitura municipal.

A empresa ainda afirmou que "no trecho em questão, não existe tubulação de esgoto assentada, já que os imóveis existentes estão ligados à rede coletora implantada na rua de trás".

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Seman) informou que, na terça-feira, 7, fez uma vistoria no local e detectou o problema. Conforme a Seman, a Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador (Sucop) foi acionada e, por meio de uma empresa terceirizada, já realiza obras de reparo no local.

