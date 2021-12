Moradora é obrigada a deixar casa após vazamento de tubulação comprometer estrutura

O vazamento de uma tubulação da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) em 2006, no Loteamento Portal Pirajá, em Salvador, fez um imóvel ser condenado pela Defesa Civil e uma família inteira ter que procurar outro lugar para morar.

Nilzete Santana, moradora de Pirajá desde 2000, relata que, com o acúmulo de água do vazamento ocorrido há mais de 10 anos, houve corrosão da estrutura do imóvel. "As rachaduras aumentaram a principio gradativamente e depois de forma brusca, chamei engenheiros para ver se tinha solução sem ter que falar com a Embasa, mas não teve jeito", conta.

A moradora explica que, ao entrar em contato com a Embasa para resolver a situação, não obtém retorno. "Tudo que eles falam é solicitar que aguardar. Eles pediram 3 orçamentos, pediram cartas, documento e a única coisa que fazem é pedindo para aguardar uma equipe técnica. Mas isso não sabemos quando vai acontecer, se vai ser esse ano ou no ano que vem", desabafa.

Enquanto não pode voltar pra casa, ela e sua família moram em uma casa alugada em uma região próxima.

Em nota, a Embasa disse que está averiguando a denúncia e que, até o momento, não foi identificada nenhuma relação entre as redes operadas pela empresa e os danos ocorridos no imóvel, não existindo redes operadas pela Embasa no local.

A Embasa também informou que não há relação entre a área do Parque da empresa, situada em terreno vizinho, e o problema.

